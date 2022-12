Niño Cristo José está en la misma zona donde lo secuestraron: Gobernación

El secretario de Gobierno de Norte de Santander, Edgar Andrés Pallares, aseguró en BLU Radio que el niño Cristo José, hijo del alcalde de El Carmen, seguiría en la misma zona donde se produjo su secuestro.



“Las informaciones preliminares que tenemos y hay algunas cosas que son objeto de reserva por parte de la fuerza pública, es que [Cristo José] todavía está en la zona donde fue plagiado, que es bastante montañosa, quebrada, de viviendas dispersas”, declaró el funcionario.

“A veces se maneja la hipótesis de que pudo haberse trasladado a Venezuela o a territorios mucho más distantes hacia el norte del departamento; creemos que no. Hay un cerco del Ejército bastante significativo por la presencia del oleoducto Caño Limón”, agregó Pallares.



El pequeño, de 5 años fue plagiado por dos desconocidos que ingresaron armados al colegio donde recibe clases. El secuestro se produjo en la mañana de este miércoles y según el relato del alcalde de El Carmen, los hombres se desplazaban en una motocicleta.



"Quiero que me entreguen a mi hijo. Yo me entrego por él. Me cambio por su liberación pero que lo suelten ya. Es una persona inocente y no tiene que pagar por lo que pasa en la región del Catatumbo", clamó el mandatario local, Edwin Contreras.

