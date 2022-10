Niños wayúu instalan ‘peajes’ con cabuyas para conseguir comida

Con el uso de una soga, obligan a los vehículos a detenerse para pedir comida, agua o dinero, con el único propósito de no morir de hambre.



En un recorrido que hizo Diego Monroy, enviado especial de BLU Radio, encontró unos 20 peajes. Según los líderes de la comunidad wayúu esta es una de las alternativas para conseguir recursos.



“Los pelaitos sacan la cabuya porque si pasan nos dan harina, arroz, confites. Aquí no tenemos nada que comer. Aquí no hay ayuda, ni siquiera agua”, manifestó uno de ellos.



Cuando estas comunidades no tienen nada que comer, el único alimento que reciben los menores es un vaso de chicha diario.