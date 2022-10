Niños wayúu que deberían pesar 12 kilos solo pesan 6: médico pediatra

A propósito, el doctor Abdul Dasuki, médico pediatra del Hospital Nuestra Señora de Los Milagros, le recordó al funcionario que la enfermedad de base que mata a los menores es la desnutrición (Lea también: Crisis humanitaria en La Guajira se agravó por cierre de frontera: gobernadora ).

Publicidad

“La patología de base que los llevó a desencadenar las demás enfermedades se llama desnutrición. Eso es lo que quiero dejar claro al señor viceministro de salud”, dijo.

El médico reveló que en los últimos años ha atendido más de 3.000 casos de desnutrición y que detrás de esos casos solo hay hambre, miseria y abandono por parte del Estado.

Publicidad

“Esta lucha la traemos desde hace unos 10 años. Es triste, vienen con una pérdida de peso exagerada. Hemos tenidos niños de 2 años, que deberían estar pesando 12 kilos y llegan pesando 6 kilos”, comentó.

Publicidad

Manifestó que llegan pidiendo que el Estado se acuerda de ellos y denunció el desvío de recursos asignados por parte del Gobierno (Lea también: Gobierno convoca a entidades estatales para afrontar crisis en La Guajira ).

“Muchos de los programas del Estado no llegan a las personas que deberían llegar, llegan a la boca equivocada. Se lo dan a las personas que no las necesitan”, expresó al manifestar que si no llegan las ayudas, se mueren de hambre porque la sequía no permite cultivar el campo, uno de sus principales medios de subsistencia.

Publicidad

Manifestó que no es cierto que se trate de un problema cultural y culpó al Estado de querer desviar la atención de la problemática.

Publicidad

“No hay cosa más triste en este mundo que ver llorar a una mamá wayúu porque su hijo se le está muriendo. Eso es mentira que ellos dejan morir a sus hijos. Ellos quieren a sus hijos como cualquier ser humano”, indicó.

“El problema de la desnutrición no se acaba llevando un mercado. Aquí lo que hay que formar es un centro de recuperación nutricional en cada uno de los municipios de alto riesgo”, agregó (Lea también: Gobernadores de Atlántico y La Guajira se reúnen para combatir desnutrición ).

Publicidad

Además, dijo que el Gobierno Nacional no tiene voluntad para llevar soluciones y que prueba de ello “es el incumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH a favor de la población”.