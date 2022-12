No conozco informe que diga que Torregrosa fue un bandido: Maza sobre caso Galán

El general en retiro Miguel Maza Márquez habló en Mañanas BLU sobre su juicio en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde reiteró que no tuvo responsabilidad alguna en la muerte del precandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento ocurrida en agosto de 1989. (Lea también: Inicia juicio contra general Maza Márquez por crimen de Luis Carlos Galán )



En entrevista con Blu Radio, Maza Márquez contó su versión de los hechos que rodearon el asesinato de Galán.



Según él, fue el propio candidato presidencial quien pidió cambio de escoltas, algo que según la investigación habría propiciado su magnicidio.



“El cambio de escoltas obedeció por solicitud del doctor Galán y lo hizo en presencia del expresidente Barco”, narró. (Lea también: Esquema de seguridad de Galán se cambió por petición de él: general Maza Márquez )



El general en retiro explicó que, ante la petición de Galán de cambiar a sus escoltas, fue elegido el teniente Jacobo Torregrosa como el nuevo jefe de escoltas del líder liberal, aunque aceptó que no conocía al uniformado, pues nunca había tenido vínculos con él.



Incluso, Márquez dijo que “no conozco un informe oficial donde digan que el teniente Torregrosa fue un bandido”.



“Cuando Galán fue objeto de un atentado en Medellín, el teniente Torregrosa llevaba una semana como jefe de escoltas”, agregó. (Lea también: Se debe conocer la verdad en asesinato de Luis C. Galán: Carlos Fernando Galán )



Entre tanto, el general en retiro, en juicio por el magnicidio de Galán, recordó que Luis Carlos Galán y el narcotraficante Pablo Escobar tenían una “pelea cazada” años atrás, su argumento para explicar el atentado.



“Luis Carlos Galán y Pablo Escobar tenían una enemistad conocida por todo el mundo (…) ¿a quién le convendría la muerte de Galán, a Miguel Maza?” se preguntó.



Cabe recordar que los antecedentes entre Luis Carlos Galán y Pablo Escobar iban desde los años 80, cuando se enfrentaban políticamente.