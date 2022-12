No creo eso de que la guerra no nos dejó ver la corrupción: Alberto Donadío

Alberto Donadío, periodista investigativo que recibió el Premio Simón Bolívar por 'vida y obra' fue entrevistado por Sala De Prensa BLU y hablo acerca de la corrupción en Colombia.

"La corrupción en Colombia ha asumido unas proporciones serias que está poniendo en riesgo la estabilidad de la economía y del país”, dijo el periodista.

Para el ‘decano del periodismo investigativo’, la corrupción en el país ha venido permitiendo una privatización del presupuesto nacional del país a favor de familias políticas y mafias.

“Yo no creo eso de que el conflicto armado no nos dejó ver la corrupción. Que no nos vengan con ese cuento falso", reflexionó el periodista.

