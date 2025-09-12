No defendemos una empresa en particular: Germán Blanco por propuesta para regular apps de movilidad

El senador Germán Blanco, del Partido Conservador, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga de las críticas y especulaciones sobre la proposición que, junto a otros congresistas, presentó para solicitar, al menos, 10 audiencias públicas en territorio para el proyecto de ley 136, que busca regular las aplicaciones de transporte.

Blanco enfatizó que esta iniciativa cuenta con un amplio respaldo multipartidista, incluyendo firmas de congresistas del Partido Verde, Partido de la U, Centro Democrático y Partido Conservador.

"Cuando se habla de audiencias públicas en territorio, lo que se quiere es una ampliación de los escenarios para que muchas personas puedan participar", indicó el congresista.

Subrayó que, si bien se han realizado mesas técnicas y una audiencia pública, estas tuvieron lugar exclusivamente en Bogotá. Por ello, su propuesta busca "que se vaya a los territorios", con el fin de que las decisiones se tomen de forma más informada y representativa.

Asimismo, Blanco desmintió categóricamente que esté defendiendo intereses particulares de alguna empresa.

"No estamos defendiendo una empresa en particular, como así han querido mostrarlo en algunos escenarios. Muy por el contrario, nosotros somos conscientes que tiene que haber alguna regulación que permita la coexistencia del transporte privado intermediado por plataformas con las empresas de transporte que hoy existen en el país", afirmó.

Uno de los puntos más álgidos de la propuesta fue el momento de la radicación de la misma, a tan solo 10 o 15 días de la votación en plenaria.

"La mayoría de quienes estamos firmando esta proposición no pertenecemos a la Comisión Sexta, es donde se evalúa y se discute el primer debate de los proyectos de ley cuando son de esta competencia. Nosotros nos obligamos cuando llegan a la plenaria los proyectos, no se hizo antes porque este proyecto no había llegado a la plenaria antes", aseguró.

