Partido Conservador rechaza groserías del presidente Petro a Efraín Cepeda y pide respeto

A través de un comunicado, el Partido Conservador se unió a los sectores políticos que han mostrado su rechazo las palabras que usó el presidente Gustavo Petro durante uno de su discurso en Soledad, Atlántico, cuando se refirió a Efraín Cepeda , presidente del Senado.

“Decía Efraín Cepeda: ‘oiga, pero si esas son las preguntas (de la consulta popular) que ustedes presentaron, ahora sí podemos discutirlas en el Congreso’. Yo no digo groserías, pero quise decirle una: ‘Mucho HP’”, dijo el presidente Petro.

“El Partido Conservador Colombiano condena enfáticamente las expresiones groseras y los calificativos despectivos empleados por el presidente Petro al referirse al presidente del Congreso, senador Efraín Cepeda”, dice la masiva publicada por los conservadores.

De acuerdo con la colectividad, existen “protocolos de respeto entre los poderes del Estado y las dignidades públicas” que, recalcaron, no pueden ser desconocidos por quienes han sido “investidos de autoridad por la Constitución y la voluntad del pueblo”, haciendo referencia al presidente.

Efraín Cepeda, presidente del Senado, le responde a Gustavo Petro Foto: Presidencia - @EfrainCepeda

Publicidad

Por eso, pidieron directamente al mandatario “respetar” la separación de poderes, la autonomía del Congreso y las normas de “decoro que deben regir” toda interacción institucional.

“La vulgaridad no solo desluce la vocería presidencial, sino que degrada el debate público y avergüenza a los colombianos”, aseveró el partido.

En el mismo comunicado, aseguraron que el Partido Conservador seguirá defendiendo “sus convicciones con firmeza, pero sin recurrir jamás a la grosería ni al insulto”.

“Creemos que lo que nuestra democracia necesita es un debate serio, respetuoso y a la altura del pueblo colombiano”, puntualizaron.

Publicidad

Polémico discurso del presidente Gustavo Petro

El discurso lo pronunció en horas de la noche de este jueves, 24 de abril, desde Soledad. Petro señaló que durante dos años buscó acuerdos y diálogos con Cepeda, pero, a la final, nunca lograban nada y las reformas del Gobierno terminaban hundidas.

“Lo invitaba a mi oficina. Me llevó regalos y siempre me decía que iba a concertar, que quería el diálogo y, apenas salía de mi oficina y llegaba a la plenaria, lo primero que hacía era hundir las reformas que presentábamos, como si fueran basura. ¿Le pagaban o no sé qué?”, cuestionó.