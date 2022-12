No dejemos que siembren odio y vandalismo en Colombia: Duque sobre paro nacional

Desde Barichara, Santander, el presidente Iván Duque rechazó la forma en que algunos sectores están llamando a "incendiar la sociedad para generar más violencia en el país". Esto, haciendo referencia al paro nacional convocado para el próximo 21 de noviembre.

El mandatario dijo

que los colombianos son "impacientes" con los gobiernos de turno.

"Esto no justifica llamar a la violencia, pero lo que más me preocupa es que están tratando de incendiar el país con mentiras. No dejemos que el odio lo siembren en Colombia, no dejemos que hagan llamados a la violencia, al vandalismo , al pillaje”, afirmó Duque.

"Este país es grande, defender la seguridad no es de izquierda o de derecha, defender a los más pobres ,no es de izquierda o derecha", enfatizó el mandatario.

