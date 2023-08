“No es nada grave”, dice presidente Petro desmiente supuestos problemas de salud

En una entrevista con la revista Cambio, el presidente Gustavo Petro despejó cualquier duda sobre su estado de salud y abordó la controversia que ha rodeado su ausencia en diversas reuniones y compromisos. En la conversación, el mandatario aclaró rumores y ofreció detalles que arrojan luz sobre su condición y su enfoque en la administración de su agenda.

El presidente Petro, rechazó las especulaciones que han circulado en relación a su salud. Aseguró que no padece ninguna enfermedad grave y desestimó los comentarios sobre una supuesta depresión. Además, señaló que tales afirmaciones carecen de fundamento y las atribuyó a rumores infundados difundidos por Ingrid Betancourt.

"No, yo no tengo. Eso nunca ha estado en mi existencia. El chisme de Ingrid además no lo entiendo porque trato de recordar ese momento. Yo estaba en Europa, evidentemente en un momento que para mí no era placentero, porque yo me había ido amenazado de muerte. Entonces, eso que cuenta Ingrid son mentiras. Incluso a mí no me gustó porque llegaba con Lucio, eran novios en ese momento, me rompieron una cama. Entonces Ingrid está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso. Y quedó como un chisme. Yo he tenido momentos en los que uno siente que se va a quebrar, siempre los problemas llegan todos juntos. El momento de mi hijo fue dificilísimo para mí y además se junta con otro y otro y otro. Pero simplemente respiro", dijo el presidente.

Una de las cuestiones que han generado debate en torno al presidente Petro es su asistencia irregular a reuniones con diversos grupos y entidades. El mandatario explicó que su agenda no es gestionada personalmente por él, sino por un equipo de trabajo. Este equipo planifica sus compromisos sin consultar directamente con él, lo que ha llevado a situaciones de agotamiento y posibles errores.

“Sí y hace tiempo que me ocurre. Por ejemplo, cuando voy a las giras internacionales, entonces equipos extraños empiezan a organizar como si uno no durmiera. Es como a exprimir al máximo esas oportunidades que no se repiten. Entonces al principio eran sábados, domingos y hay un momento en que uno dice no más. Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores”, dijo el presidente.

Posibles cambios en la terna para fiscal general

El presidente Petro abordó la posibilidad de realizar modificaciones en la terna que presentó a la Corte Suprema de Justicia para la elección del fiscal general. Ante los cuestionamientos surgidos en torno a Amparo Cerón, exfiscal de la unidad anticorrupción, el presidente no descartó la idea de ajustar la terna. Algunos sectores han expresado preocupaciones sobre la gestión de Cerón en el caso Odebrecht y la falta de avances significativos durante su tiempo en el cargo.

“Yo tengo la facultad de hacerlo si lo quisiera. Ha surgido una experiencia institucional que llama a la reflexión y es que el presidente pierda su derecho a presentar la terna porque la Corte la devuelva cuantas veces quiera, sin que eso esté escrito en la Constitución. O sea, le quitan al presidente el derecho de ternar. Perder ese derecho solo porque el presidente por primera vez es de izquierda y sobre todo”, dijo el primer mandatario.

En la entrevista, el presidente Petro también habló sobre Laura Sarabia y Armando Benedetti. Detalló que la financiación de su campaña electoral fue en su mayoría a través de préstamos bancarios, sumando más de 20.000 millones de pesos. Respecto al exembajador Armando Benedetti, el presidente señaló que todavía mantiene contacto esporádico con él.

En cuanto al papel de Benedetti en su campaña, el presidente resaltó que, si bien no fue el único responsable de las numerosas reuniones, su contribución fue fundamental para el éxito. La financiación de la campaña, aunque el presidente no disponía de las cifras precisas en ese momento, superó los 20.000 millones de pesos.

Tuvo un papel protagónico y hay que reconocerlo. Las 100 reuniones no las hace él, las hacen muchos equipos. Y mi nombre, porque si no, no llega. La campaña se financió por, yo no tengo las cifras exactas de este momento, pero supera los 20.000 millones”, dijo.

Laura Sarabia y Amrando Benedetti

El presidente Petro dejó abierta la posibilidad de que Laura Sarabia pueda regresar al Gobierno en el futuro. Asimismo, planteó una perspectiva sobre la seguridad institucional, mencionando la posibilidad de un plan para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa.