No es posible que fuercen a la gente a protestar y luego la asesinen: MinDefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, expresó su rechazo por los enfrentamientos en los que murieron al menos 5 campesinos y otros 20 resultaron heridos en medio de un procedimiento de erradicación forzosa en Tumaco, Nariño.



Sin embargo, reiteró que el ataque a los campesinos habría sido perpetrado por miembros de las disidencias de las Farc y no por la Policía y las Fuerzas Militares, como lo aseguran los campesinos.



Le puede interesar: Santos encabeza reunión extraordinaria por crisis en Tumaco.



De acuerdo con Villegas, las autoridades harán todas las investigaciones necesarias y correspondientes.



“Esta banda será perseguida con toda la contundencia del Estado, porque no es posible de que además de coartarle la libertad a la gente y forzándola a hacer una supuesta protesta y después de estar en ella, la asesinen”, enfatizó.



Por otra parte, dijo que ese grupo de disidencias de Farc se ha dedicado a forzar a la gente a protestar cuando llega la fuerza pública, “como sucedió este jueves”.



“Ahora nuestras Fuerzas Armadas están en todas partes y eso produce esta clase de reacciones violentas de quienes son los dueños de las rentas criminales, que ya no solamente fuerzan a la gente a ir a las protestas, como lo testimoniaron comunidades hace unas horas en la propia Alcaldía de Tumaco y quienes pusieron la queja de que ese individuo y su banda los obligaban a hacer la protesta, y después les dispara con tatucos, ametralladoras y fusil”, finalizó.



Fue una masacre de las FF.MM.: Marcha Patriótica



Entre tanto, el movimiento Marcha Patriótica calificó como una "masacre" la muerte de los 5 campesinos cocaleros -según cifras de las autoridades- en enfrentamientos con la fuerza pública y pidió cambios en los mandos militares y de la Policía.



Además, exigió la creación de dos comisiones: una de verificación del más alto nivel del Gobierno Nacional con el acompañamiento de la ONU para que vaya a la zona y escuche a las comunidades.



Otra que determine a los responsables de los muertos, que aunque las cifras oficiales hablan de 5, los campesinos hablan de 9.



El vocero de la organización, David Flórez, dijo que “se intenta hacer un montaje y lo que ocurrió fue una masacre de la Policía Nacional”.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



Uno de los frentes del ELN, con presencia en el Chocó, está advirtiendo que no condiciones para respetar el cese bilateral del fuego.



-El Partido de la U podría perder la curul del senador Musa Besaile, tras haber sido capturado por el escándalo de corrupción de la justicia.



-La Policía capturó al sospechoso de haber asesinado a dos mujeres en zona rural de Palmira Valle. Los cadáveres aparecieron en una vivienda del barrio Ciudad del Campo.



-El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, calificó hoy de "injerencista" el comunicado emitido por el Grupo de Lima, en el que tildan de dictadura el gobierno de Nicolás Maduro.



-Con pie izquierdo debutó la selección Colombia Sub 17 en el Mundial de la India, El equipo nacional perdió 1-0 contra Ghana.



-A pesar de que ha habido una mejoría en las cifras, todavía en Bogotá mueren en promedio dos personas cada día en accidentes de tránsito. Las cifras se conocen en medio de la semana de la Seguridad Vial.



-En Pereira investigan la implicación que tienen que tienen dos empresas que hacen parte del consorcio de la alianza público privada que manejan del aeropuerto Matecaña están siendo investigadas por la fiscalía por sobornos de Odebrech.



Publicidad