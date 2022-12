No es suficiente que ‘El Paisa’ reaparezca para que continúe en la JEP: Emilio Archila

La reaparición del exguerrillero Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’, no sería suficiente para que pueda volver a la Justicia Especial de Paz, dijo en Mañanas BLU el consejero para el posconflicto.



“El tema no es si comparece o no comparece. Él ya no compareció. Está vinculado al proceso No. 1, dentro del cual debió haber comparecido. Como no compareció le iniciaron un incidente para determinar que incumplió con las condiciones que habilitaban la suspensión”, declaró Archila.



Según Archila, los procesos contra el exjefe de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc podrían revivir y se reactivarían las órdenes de captura.



“Puede aparecer y hacerse presente para los alegatos, pero si se comprueba que ya incumplió con sus obligaciones, se procedería al levantamiento de la suspensión”, agregó.



“La consecuencia de ese levantamiento es que los procesos volverían a la justicia ordinaria y existiría la vigencia de la orden de captura”, declaró Archila.



