"No es una competencia de cartillas": MinEducación sobre texto que propone el Centro Democrático

A partir de hoy (12 de agosto) el informe final de la Comisión de la Verdad será socializado en los colegios públicos y privados del país que así lo decidan. La idea ha generado polémica desde algunos sectores que consideran que el texto no debería ser presentado a los niños.

El Centro Democrático anunció que sacaría una cartilla alternativa, es decir, otro texto en el que van a reunir los testimonios y versiones de víctimas, organizaciones y diferentes sectores que, según el uribismo, no se tuvieron en cuenta en el texto de la Comisión.

Alejandro Gaviria, durante la jornada de inicio a la socialización del informe, aseguró que Colombia es diversa y es entre esa diferencias que hay que buscar la reconciliación para avanzar hacia la paz, además, reveló que 4.332 instituciones ya han solicitado hacer parte de esta iniciativa con la que buscan divulgar el informe final en los colegios.

Por otro lado explicó que esta es una invitación a una conversación y no una competencia entre cartillas.

“Este no es un intento por crear una historia oficial, no es un intento por imponer una verdad única, no estamos hablando de una verdad sin grietas, estamos hablando tal vez de un ejercicio para que entre todos vayamos creando un relato plural”, aseguró Gaviria.

Por otro lado explicó que el texto de la Comisión de la Verdad cumple con una curaduría y un trabajo riguroso que permite un diálogo nutrido sobre el conflicto, asegurando que si esos mismos parámetros los cumple la cartilla del Centro Democrático, también podría ser presentada en los colegios.

“Si un maestro o una maestra en algún lugar del país quiere traer a esta conversación esa otra cartilla, aunque no me gusta el nombre, porque simplifica lo que estamos tratando de hacer aquí, pues eso está bienvenido también, pero repito, eso tiene que hacerse en el contexto de unos materiales pedagógicos construidos técnicamente”.

