No estábamos diciendo que homosexuales y solteros no pudieran adoptar: Viviane Morales

La senadora liberal Viviane Morales aseguró en Blu Radio que lo que pretendía el referendo promovido por ella para prohibir la adopción a parejas homosexuales y solteros era buscar las condiciones ideales para la restitución de los derechos de los niños.



“Fíjese que aquí no estábamos diciendo no pueden adoptar las parejas homosexuales o solteros, eso hubiera sido discriminatorio”, señaló la legisladora quien agregó que “la condición del niño en adoptabilidad es muy especial” y que la mejor forma de restablecer sus derechos es que sean adoptados por “un hombre y una mujer que cumplan todos los requisitos de la ley”.



“No solteros, lo que pasa es que para el niño lo más saludable para él es que puedan tener una papá y una mamá”, señaló.



Morales aseguró que se trata de un tema de muchas “aristas” y que siempre se procuró defender los derechos de los niños, quienes, según ella, eran el eje fundamental de esta iniciativa que fue hundida en la Cámara de Representantes.



“Cuando se habla de la adopción se pretende que se le restablezcan los derechos de tener un padre y una madre y los requisito de la ley (…) El mejor punto para restablecer un niño es una familia que le pueda brindar el rol de padre y el rol de madre, tengo el mayor respeto por las mujeres cabeza de familia y el proyecto no es contra la madres cabezas de familia”, señaló.



La senadora señaló que la iniciativa respondía a unos principios religiosos, pero que fue apoyado por diferentes sectores que no se identificaron con una sola postura.



“Este referendo lo firmaron católicos y cristianos, todo tipo de ciudadanos, no puedo saber quiénes fueron los 2 millones 300 mil firmantes y saber qué religión tenían. Naturalmente hay una convicción de la sociedad colombiana que tiene un arraigo cultural en las raíces cristianas”, dijo la legisladora.



Sobre el papel del Gobierno en la derrota de su iniciativa, Morales aseguró que sintió presión por parte del Ejecutivo y afirmó que varios ministros del Gobierno intervinieron para lograr que ese referendo no prosperara.



“El Gobierno ejerció una presión tan grande que se siente. Se sintió en las últimas dos semanas y ayer en la comisión. El gobierno se metió porque íbamos ganando. En el senado ganamos. A pesar de que había habido presiones indirectas y soterradas en el Senado. En esta sí fue una presión total. Las últimas dos semanas el Gobierno estuvo presionando con declaraciones y reuniones”, indicó.



Por último, resaltó la calidad del debate y señaló que fue una demostración de “civismo” el haber podido llevar esta discusión a esas instancias.



“Fue un debate muy importante y me satisface la expresión de todos los congresistas, un gran avance en cuanto a civismo. Queda demostrado que sí se pueden dar esos debates”, concluyó.

Publicidad