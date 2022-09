“No estamos de brazos caídos”: director de la policía respondió a las críticas que han recibido

Después de la marcha proaborto que se presentó en Bogotá este miércoles, 28 de septiembre , la alcaldesa Claudia López criticó el actuar de la Policía que, según ella, las autoridades no intervinieron de forma correcta cuando le prendieron fuego a la puerta principal de la Catedral Primada de Colombia.

Esto generó el debate de los protocolos que de seguridad por parte de la Policía Nacional y si “están de brazos caídos” en este tipo de acciones.

Publicidad

Ante eso, el general Henry Sanabria, director de la Policía, aseguró que no es así y que por parte de la institución se destaca el trabajo constitucional por lo que no han recibido ninguna otra instrucción que no sea cumplir con su labor.

“No estamos de brazos caídos. Por el contrario, la Policía Nacional es reconocida mundialmente por tener dos grandes facultades: el derecho policial y penal. No hemos recibido ninguna instrucción más que cumplimiento de constitución y leyes de la república (…) Hemos desarrollado una serie de acciones, desde el 17 de agosto hemos reportado más de 20.000 capturas, más de 5.000 allanamiento por orden de la Fiscalía General de la Nación e incautado cerca de 118 toneladas de droga y la idea es continuar en esas acciones que afectan la seguridad pública”, informó el general Sanabria.

Además, el director explicó que la Policía se rige a partir de una serie de instrucciones y leyes de cómo deben actuar las autoridades ante este tipo de acciones, pues es diferente el tipo de manifestación y termina siendo un derecho constitucional.