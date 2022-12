No estoy alistando candidatura pero sí me gustaría ser presidente: Peñalosa

de una encuesta de Carlos Lemoine, que arroja que si las elecciones para Presidente de la República fueran en este momento y se enfrentaran él y Santos, la diferencia sería de solo trece puntos porcentuales a favor del actual mandatario.

“No estoy alistando candidatura para el año siguiente pero sí me gustaría ser Presidente. Llevo toda una vida estudiando y tratando de ser elegido. Decir que no me interesa sería una mentira”, dijo el urbanista al asegurar que disfruta las campañas y estar con la gente.

Peñalosa afirmó que solo existe una posibilidad para lanzarse a la Presidencia y es a través del Partido Verde, movimiento que en los últimos meses ha vivido intensos cambios y se ha visto envuelto en escándalos.

“Sigo creyendo que hay que hacer todos los esfuerzos para sacarlo adelante. El Partido Verde está en la Unidad Nacional en contra de mi posición”, manifestó el administrador.

“Yo no voy a atender las posiciones con las que estoy en desacuerdo con el Partido Verde, pero esto no quiere decir que me vaya a retirar del partido”, agregó.

