No estoy buscando votos, ni me presentaré a ninguna elección: Santos

Para este último año de gobierno, el presidente Juan Manuel Santos anunció que dedicará su tiempo a incrementar los avances sociales, económicos, de seguridad y de paz.

Para lograr esto, una de sus prioridades será el combate a la corrupción con el apoyo de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para "arrinconar" a los corruptos.

"Los corruptos les roban el futuro a los colombianos y vamos a atacarlos donde más les duele: la plata", dijo.

Aclaró que para avanzar no puede trabajar solo e invitó a los colombianos a "remar en la misma dirección" pese a las diferencias de pensamiento.

El jefe de Estado aseguró que hay que mejorar la seguridad, la salud, la educación, la lucha contra el narcotráfico, generar más empleo y acelerar la reducción de la pobreza.

"Hoy quiero decirles que no hemos terminado, todo lo contrario, yo no estoy buscando votos, ni me presentaré a ninguna elección, lo único que me interesa es que terminemos bien lo que empezamos", señaló.

Frente a la inseguridad dijo que ahora que terminó la guerra con las Farc más soldados y más policías estarán combatiendo al ELN, las bandas criminales y la delincuencia común, incluido el narcotráfico.

"En este año vamos a consolidar el potencial de futuro que se liberó gracias al fin del conflicto con las FARC", dijo.

