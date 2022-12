No estoy pidiendo puestos ni parando la agenda legislativa: presidente del Senado

El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, aseguró que no está bloqueando la agenda legislativa pidiéndole puestos al Gobierno Nacional.



“No estoy pidiendo puestos a cambio de seguir con la agenda, hemos citado incluso los jueves, que no es usual citar a debates”, enfatizó.



El congresista aseguró que también es falso que haya pedido la cabeza del presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada.



“Es falso, Augusto es mi amigo y ha sido mi amigo desde hace muchos años en Antioquia”, añadió.



Según Lizcano, el martes la plenaria del Senado se levantó porque no existía quórum.



Incluso, desmintió un enfrentamiento con el secretario de la Presidencia Luis Carlos Vélez.



“Nunca estuve en ningún hotel, estuve hasta las 12:00 del día en una plenaria e inmediatamente me fui para Villavicencio, nunca me encontré con el secretario de la Presidencia Luis Carlos Vélez”, finalizó.