No ha habido ninguna importación de productos con Salmonela: director del Invima

El director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, Javier Humberto Guzmán, aseguró que durante el 2017 no ha habido ninguna importación de alimentos contaminados con la bacteria de salmonela luego de que el grupo francés Lactalis, pidiera tener especial cuidado con la leche en polvo exportada a países como Perú y Colombia, en donde el importador es la empresa Parmalat LTDA.



“Luego de la alerta del ministerio francés, nosotros verificamos nuestras bases de datos, hicimos visita al importador, y, aunque tenemos el producto con registro sanitario en Colombia, en 2017 no ha habido ninguna importación. El producto francés no está en Colombia. Damos un parte de tranquilidad”, dijo el funcionario.



La salmonelosis es una enfermedad que puede tener grave afectaciones para la salud en niños y adultos de la tercera edad. Podría causar fiebre tifoidea y consecuentemente, en algunos casos, la muerte. Sin embargo, el Invima dio un parte de tranquilidad a los consumidores y enfatizó que los productos de la alerta no se encuentran actualmente en Colombia.