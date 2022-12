No habrá preacuerdo con Rafael Uribe y otros vinculados al caso de Yuliana: Fiscal

En medio de los rumores sobre la posible negociación de un preacuerdo entre la Fiscalía, Rafael Uribe Noguera y los demás involucrados en el caso del homicidio y abuso sexual de la menor Yuliana Samboní, el ente acusador señaló que no se contempla ofrecer este beneficio a los vinculados a esta investigación.

Según Néstor Morales, director de Mañanas Blu, el fiscal Néstor Humberto Martínez le confirmó que no se negociará un preacuerdo con Uribe Noguera ni con sus hermanos, quienes presuntamente ayudaron a alterar la escena del crimen.“Fiscal Martínez me informa que no negociará preacuerdo con Rafael Uribe o con sus hermanos. En uñas de Yuliana encontraron ADN del agresor”, manifestó Morales a través de su cuenta en Twitter.

Material biológico vincula a Uribe con el homicidio

El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, informó en rueda de prensa que luego de los estudios pertinentes se llegó a la conclusión que existe material biológico que vincula a Rafael Uribe Noguera con el asesinato de la pequeña Yuliana Samboní.

Confirmó, además, que Uribe Noguera sí abusó sexualmente de la menor de 7 años y ya se cuentan con las pruebas suficientes para iniciar la etapa de acusación por el secuestro, la tortura, violación y posterior asesinato de Yuliana.

De otro lado, el director nacional de Fiscalías, Luis González, dijo que el escrito del caso se presentará en “tiempo record, gracias a todas las pruebas científicas que se han recolectado en este tiempo”.

Agregó que el ente continúa investigando cuál fue la participación de los hermanos Uribe Noguera, Francisco y Catalina, para determinar si están implicados en los hechos.