No han aportado verdad ni ha habido reparación: víctimas responden a polémica solicitud de Farc

Las víctimas de la extinta guerrilla de las Farc reaccionaron al anuncio que hizo el presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, quien aseguró que tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual condenaban al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica, los exguerrilleros iban a solicitarle a la JEP que abriera un macro caso en el cual se investigue la responsabilidad del Estado durante el conflicto, además, Londoño aseguró que iban a considerar pedir la acreditación como víctimas en dicho proceso.

Desde la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc respondieron asegurando que los combatientes son victimarios y no víctimas, pues además son responsables por acción y omisión de crímenes de lesa humanidad.

"Las Farc no han cumplido sus deberes de esclarecer la verdad, de reparar a las víctimas, de recibir un juzgamiento efectivo y proporcional a los daños cometidos, ni han dado garantías de no repetición. Las Farc no han entregado información de más de 30.000 desaparecidos de manera forzada, que son responsabilidad de ellos, solo han entregado información concreta de ubicación de 17 personas, después de seis años de desmovilización y acuerdos con el Gobierno Santos en 2016", se lee en el comunicado.

La excandidata a la Presidencia y víctima de secuestro por parte de las Farc, Ingrid Betancourt, también se refirió al tema y aunque aseguró que el Estado debe responder por los crímenes cometidos, los exguerrilleros son victimarios y no víctimas.

"Las Farc-EP al tomar las armas se convirtieron en algo peor que el mal que decían enfrentar. Nadie los obligaba a torturar, secuestrar, robar y dedicarse a actividades del narcotráfico. Las Farc no son víctimas, sino victimarios. Las Farc siguen en deuda con sus víctimas sin que hasta el momento hayan aportado algo adicional a la verdad aportada por sus víctimas y sin que las hayan reparado ni moral ni económicamente", dijo.

