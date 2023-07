No han localizado ni siquiera el carro: papá de sargento secuestrada con sus hijos por ELN en Arauca

Gerardo Ramírez, padre de la sargento segundo Ghislaine Karina Ramírez, quien fue secuestrada junto a sus dos hijos por parte del ELN cuando viajaba en un carro particular hacia Fortul , en Arauca, dio detalles de la última comunicación que tuvo con su hija antes de que desapareciera; hasta el momento se desconoce su paradero.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Ramírez dijo que no tiene ninguna información sobre sus familiares y que la última vez que habló con Ghislaine fue el domingo en la noche, cuando se dirigía de Yopal a Fortul. Este recorrido, según indicó, era parte del traslado que se le designó a la sargento.

“Me dicen que la situación es difícil, que posiblemente por tanto tiempo sea un secuestro por parte de uno de los grupos que opera en este sector. De resto, nos visitaron unos psicólogos; nosotros no necesitamos de eso, aunque es el conducto regular de ellos, pero lo que necesitamos es esa ubicación, no han ubicado ni siquiera el carro”, señaló.

Contó que él le había advertido a su hija que no aceptara el traslado, pues el pequeño Juan Camilo, de seis años, tiene autismo y “necesita de unos cuidados especiales y permanentes controles médicos”.

“Cuando le dieron el traslado a ella, yo le dije: ‘cómo se le ocurre eso (…)’. Incluso le dije que pidiera la baja y que se quedara o que dejara los hijos, pero ella me dijo ‘no pa, los niños tienen que estar conmigo porque yo soy la mamá’. Mire la situación, ella se fue sin conocer la ruta, yo me quería ir con ella, pero me dijo que no”, relató.

Según añadió, la sargento segunda Ghislaine consideró la propuesta de retirarse del Ejército, pero en diciembre, aunque tenía dudas porque no sabía qué hacer en caso de tomar la decisión. En ese sentido se lamentó y pidió ayuda para poder dar con el paradero o liberación de su hija y nietos.

“No entiendo, nosotros vinimos a este mundo a trabajar, a luchar y a salir adelante, pero con esfuerzo, sin quitarle nada a nadie. Nosotros somos muy humildes, muy trabajadores”, recalcó Gerardo Ramírez.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:

El secuestro de la sargento Ramírez es otra acción delictiva más del ELN antes del cese al fuego: en Norte de Santander, el martes asesinó a tres policías, dos en El Zulia y Uno en Tibú. Además, en horas de la noche atentó contra una mina de carbón cerca de Cúcuta, entre otros hechos.