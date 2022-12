No hay choque entre Fiscalía y JEP, sí diferencia en interpretación: Patricia Linares

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, envió una carta al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, para anunciar que no entregará a la JEP informes sobre bienes no inventariados de las Farc porque no son de su competencia y le pide a ese tribunal que resuelva el nuevo conflicto entre las jurisdicciones.



Al respecto, la presidencia de la Justicia Especial para la Paz, dijo que el fiscal recurrió a la instancia que la Constitución establece.

“No se trata de una polémica o disputa entre él y yo o entre los magistrados de la jurisdicción y él. Es una diferencia de interpretación. El fiscal interpreta una norma de una manera, nosotros la interpretamos de otra. Luego, es la Corte Constitucional la que debe dirimir”, precisó en entrevista con BLU Radio.



La magistrada dijo que la JEP pidió a la Fiscalía la lista de bienes con base en argumento jurídicos que derivan de la interpretación, no solo del contenido del acuerdo de paz, sino también del desarrollo normativo del Acto Legislativo 01 de 2017 y otras normas que se han venido produciendo.



En ese sentido, la magistrada insistió en que no hay enfrentamientos personales, sino de cuestión de interpretación, lo cual, a su parecer. es “normal”.

