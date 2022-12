No hay duda de que tutela en mi contra tiene visto bueno del fiscal general: Duzán

El fiscal Daniel Hernández Martínez, investigador del escándalo de Odebrecht, interpuso una tutela contra la periodista María Jimena Duzán, porque, asegura, que en una columna (‘¿Pacto de silencio?’), se afectó su derecho a la honra por cuestionar el trabajo de la Fiscalía sobre el escándalo de corrupción de Odebrecht.



Así lo reportó este domingo la revista Semana, un hecho que generó una ola de apoyos en redes sociales a favor de la columnista.



En entrevista con BLU Radio, Duzán dijo que el fiscal pidió una “rectificación” cuando en realidad se trataba la columna de opinión y que “no duda” que la tutela puede tener el visto bueno del mismo fiscal general.



“No entiendo cuál es el derecho que se le ha vulnerado. Ni siquiera lo nombro. Yo a quien me refiero en esa columna es al fiscal Néstor Humberto Martínez que tiene, como bien es sabido, unos conflictos de intereses por ser abogado del Grupo Aval”, dijo.



“Imagínese que si uno termina convirtiendo la opinión en un delito. La opinión de un fiscal es investigar, no entutelar a periodistas”, añadió.



La periodista dijo que aún queda información en el caso y que, con la tutela, están tratando de frenar la publicación de la misma: “Creo que lo que están haciendo es tratando de decirme: ‘si usted sigue adelante, mire lo que le va a pasar. Lo que es cierto es que hay muchas verdades que no se han dicho en el caso Odebrecht”.



La columnista manifestó que siente que es un camino directo hacia la intimidación.



La columna que molestó al fiscal Hernández fue publicada el pasado 3 de junio, y, en la misma, detalla, una denuncia hecha sobre la presunta entrada de dineros de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, entonces candidato presidencial.



Escuche la entrevista completa aquí: