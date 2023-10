No hay en agenda una reforma constitucional: ministro Osuna sobre que minjusticia sea fiscal general

El ministro de Justicia, Néstor Osuna , dio su postura frente a la idea que ha salido en varios escenarios sobre que el jefe de esa cartera sea el fiscal general de la Nación, teniendo en cuenta el sistema penal acusatorio en Colombia y así el líder del ente investigador tenga responsabilidades políticas, judiciales y disciplinarias.

“En países que tienen sistema acusatorio más típico el fiscal general suele ser el mismo ministro de Justicia, es decir, la Fiscalía no hace parte del poder judicial, sino que está adscrita al poder ejecutivo. Sería una reforma constitucional que en estos momentos no está en la agenda del Gobierno en ese sentido, pero esas ideas son bienvenidas”, explicó el ministro Osuna.

Sobre la tutela que interpuso el magistrado Gerardo Botero pidiendo cambiar la terna para fiscal presentada por el presidente Petro , al estar conformada solo por mujeres, argumentando que atenta contra la equidad e igualdad de género, el jefe de la cartera de justicia también dio su postura.

“Ya creo que hay algunas decisiones de jueces sobre ese tema y ya en el pasado ha habido terna de solo mujeres, pero pues esperemos a la decisión de los jueces”, indicó Osuna.

"Me he caracterizado por ser independiente y hago valer los derechos, no solo de mujeres ni solo de hombres. Si hubiese enviado una sola terna de hombres actuaria de la misma forma”, dijo el magistrado Gerardo Botero en Mañanas Blu.

El magistrado cuestionó que la terna presentada por el presidente Gustavo Petro para el cargo de fiscal general de la Nación, que ahora ocupa Francisco Barbosa, no se haga bajo el ordenamiento que, de acuerdo a sus argumentos, debe tener hombres y mujeres.

