El magistrado Gerardo Botero presentó una acción de tutela impugnando la terna fiscal propuesta por el presidente Gustavo Petro , alegando que esta se compone exclusivamente de mujeres.

Mediante este recurso legal, el miembro de la Corte Suprema de Justicia ha solicitado al Consejo de Estado que el jefe de Estado elabore una nueva terna que incluya a un hombre.

La acción de tutela presentada por el magistrado Botero argumenta que busca "garantizar mi derecho fundamental al voto (...) eliminando la restricción que implica la conformación de una terna que no respeta los principios de equidad e igualdad de género".

En diálogo con Mañanas Blu, el magistrado entregó detalles sobre su acción de tutela y las razones que tiene para interponerla. Señaló que su intención no era hacer de este hecho un acontecimiento mediático, sin embargo, dijo que se ha sentido satanizado en las últimas horas por la reacción del presidente Gustavo Petro.

“No tenía ningún interés en salir a los medios, entiendo que me están satanizando, leyendo un trino del señor presidente donde casi que llama a las mujeres a que se movilicen por este tema. Casi que me pone en la hoguera”, dijo.

Petro ante discusiones de género en la terna fiscal Foto: X @petrogustavo.

El magistrado Gerardo Botero explicó que no se trata de un tema contra las mujeres y que en caso de que la terna sólo tuviera hombres, habría interpuesto la tutela de igual manera, afirma que se trata netamente de un tema de igualdad de ambas partes.

“Yo me he caracterizado por ser independiente y hago valer los derechos… No solo de mujeres ni solo de hombres. Si hubiese enviado una sola terna de hombres, actuaria de la misma forma”, detalló.

El magistrado cuestionó que la terna presentada por el presidente Gustavo Petro para el cargo de fiscal general de la Nación, que ahora ocupa Francisco Barbosa, no se haga bajo el ordenamiento, que de acuerdo a sus argumentos, debe tener hombres y mujeres.

Hay que recordar que esta tutela se conoce unas horas antes de que la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia se reúna para resolver el conflicto de las dos ternas que presentó el primer mandatario.

Esto después de que la exfiscal Amparo Cerón presentara un derecho de petición para elegir y ser elegida, después de que el presidente Petro la excluyera de la nueva terna que presentó personalmente ante la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

