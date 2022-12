No hay forma de negociar con narcoterroristas: Uribe en Wall Street Journal

El expresidente Álvaro Uribe publicó una columna de opinión en The Wall Street Journal titulada ‘No hay forma de negociar con narcoterroristas’.



El senador insiste en los elementos que propuso para reestructurar el acuerdo de paz con las Farc suspendido tras la victoria del NO en el plebiscito del 2 de octubre.



Dice en el texto que “un nuevo acuerdo debe exigirle a las Farc que entreguen la fortuna obtenida por droga ilícita para ayudar a las víctimas de la violencia. Además, ese grupo debería ayudar a los niños reclutados a lo largo de estos años y rendir explicaciones sobre cada uno de los ciudadanos que secuestró”.



Uribe también dijo que debe garantizarse la inversión privada, preservar la salud fiscal del Gobierno y mantener una economía competitiva.



Por otro lado, hace extensas descripciones de lo que fue la campaña del SÍ y cómo los del NO estuvieron en supuestas situaciones de desventaja.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Este jueves terminó la presentación de Colombia ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra, sobre los avances en derechos humanos y civiles. El Gobierno planteó que alcanzar la paz es fundamental para cumplir con los objetivos.



-Los soldados que resultaron heridos en el incidente del avión Hércules en el que estalló una granada a su interior, se recuperan en centros médicos de la capital del Meta. Uno de ellos deberá ser operado para retirarle de su cráneo esquirlas de la Explosión.



-Trabajadores de más de 500 hospitales del país participarán en una protesta pacífica pidiéndole al gobierno nacional que se tomen medidas para superar las deficiencias en el sector.



-En Jamundí, Valle del Cauca, la comunidad protesta por un nuevo caso de violencia contra la mujer. Una joven fue atacada con arma blanca por su expareja y se encuentra en delicado estado en una clínica de Cali.



-Este jueves se confirmó que quedó cancelada la reunión que iban a tener los voceros del NO con el abogado de las Farc, Enrique Santiago, por petición de la guerrilla desde Cuba.



-En su cuenta de Twitter alias Pastor Alape escribió: "Mesa de la paz está compuesta por gobierno y Farc. El presidente es Juan Manuel Santos. Hay que escuchar, pero no legitimar a saboteadores".



-La embajada de Colombia en Londres informó que el presidente Santos visitará la convulsionada Irlanda del Norte, durante su viaje al Reino Unido por invitación de la Reina Isabel segunda. El mandatario irá como referente de paz y reconciliación.



-Las autoridades no tienen nuevas pistas relacionadas con el asesinato de Miguel Ángel Perdomo, el conductor y escolta de la directora de Noticias UNO, Cecilia Orozco, quien fue desmembrado y sus partes repartidas por varias zonas de Bogotá.



-Renunció a su cargo el secretario de Desarrollo Económico en Bogotá, Fredy Castro, por razones personales.



-Nueve personas muertas y más de 3 mil familias damnificadas es el saldo que deja hasta ahora, la ola invernal en Antioquia… Las autoridades adelantan operaciones de prevención para evitar más víctimas.



-A pesar de que el Distrito ya le dio el visto bueno al Consorcio que se encargará del regreso de los toros en Bogotá, hoy el alcalde Peñalosa, junto al senador Carlos Fernando Galán, radicarán el proyecto de Ley que pretende prohibir la fiesta brava en Colombia.



-Murió en una clínica el empresario y presidente del Atlético Bucaramanga Héctor Cárdenas, quien venía sufriendo de constantes problemas de salud.



-En Cartagena hay una grave emergencia ambiental por culpa del derrame de aguas negras sobre una ciénaga que podría afectar a decenas de personas.



-Se siguen conociendo detalles de la muerte de una familia colombiana completa en Sydney, Australia, por inhalación de gas. Al parecer días antes del suceso el padre había comprado un libro sobre eutanasia.



-En Venezuela, Diosdado Cabello dijo que todos los que promovieron el referendo para revocar el mandato de Nicolás Maduro, deben enfrentar un juicio por supuesto fraude en las firmas.