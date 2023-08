No hay ningún soporte para iniciar investigaciones adicionales por sobornos de Odebrecht: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación sugiere que está cerca del cierre del escándalo de Odebrecht luego de las imputaciones anunciadas este jueves, 17 de agosto, y que no hay razones para investigar a nadie más dentro del escándalo.

Las declaraciones se dan luego de que el presidente Gustavo Petro ordenada a la Cancillería activar mecanismos de cooperación judicial con Brasil y pidiera a la Fiscalía seguir con las investigaciones locales tras el acuerdo del Grupo Aval y Corficolombiana con las autoridades en los Estados Unidos.

“La Fiscalía estima que tiene avanzada toda la judicialización y la condena de prácticamente toda esta estructura de sobornos que ha presentado hoy ante ustedes. No estimamos, estimamos que no existen elementos distintos probatorios en este momento para proceder de ninguna otra manera a abrir nuevas líneas de judicialización por sobornos. En otras palabras: de los elementos probatorios y de la información que tiene la Fiscalía no existe en este momento ningún soporte para iniciar investigaciones a lo que ya hemos esclarecido y judicializado previamente”, dijo el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes.

Las declaraciones de Jaimes incluyen el anuncio de 55 imputaciones adicionales este jueves, 17 de agosto, incluyendo la de 33 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y la de la plana mayor de Odebrecht en Brasil.

Jaimes explicó que no habrá actuación adicional en el caso de Corficolombiana o el Grupo Aval, pues no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas) en Colombia y la justicia norteamericana no imputó a ninguna persona natural.

“La Fiscalía ya investigo, judicializó y condenó a José Elías Melo como presidente de Corficolombiana que es el único funcionario, la única persona natural que en el caso que usted me trae a colación se le puede atribuir responsabilidad penal”, concluyó.

