No hay ninguna posibilidad de agregar más nombres a listas de Farc: Gobierno

A través de un comunicado, las Farc lamentaron que se esté armando un escándalo por los 250 colados en sus listas de desmovilizados, y advirtieron que esos listados no están cerrados.



“En las listas de integrantes de las Farc elaboradas conjuntamente por los equipos de trabajo del Gobierno Nacional y las Farc, que incluyen a fecha de hoy más de 14.000 personas, no hay ningún “colado” por la sencilla razón de que esas listas no están concluidas ni cerradas”, dice el grupo guerrillero.



Asegura que estas listas están inmersas en un proceso complejo de elaboración y comprobaciones que comenzó cuando aún existía la Mesa de Conversaciones y que no concluirá sino “hasta que se hayan terminado de examinar por la Sala de Amnistía e indulto de la JEP la situación legal de todos los integrantes de las FARC EP”.



Consultado por BLU Radio, el alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, dijo que no hay ninguna posibilidad de que se agreguen más personas.

“Las Farc pasaron 14.178 nombres y la lista se cerró. Nosotros estamos trabajando sobre esa lista”, dijo.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Algunos alcaldes del sur de Bolívar denuncian que el ELN le está prohibiendo que utilicen celulares de alta gama, en las zonas montañosas.



-A pesar de que el Gobierno convocó el tribunal de arbitramento, los aviadores se mantienen en paro.



-La empresa de transporte terrestre Copetran mantiene reuniones con directivos de Avianca para acordar el transporte en sus buses de los pasajeros afectados por cancelación de vuelos en Bucaramanga.



-El pastor de una iglesia cristiana de Cali fue condenado a 8 años de cárcel por el abuso sexual de 2 menores de edad que asistían a su congregación.



-En Ituango, al norte de Antioquia, las autoridades investigan la presunta violación de una menor de edad por parte de un sacerdote de esta localidad.



-Cuatro busetas se incendiaron esta madrugada en el municipio de Malambo en el área metropolitana de Barranquilla.



-La Contraloría de Villavicencio advirtió que podría haber un detrimento patrimonial de 900 millones de pesos, por el deterioro de un parque infantil que entregaron hace menos de dos años.



-El Gobierno de la región española de Cataluña prevé disponer de más de 2 mil colegios electorales para intentar celebrar el domingo un referéndum independentista, en el que podrán votar más de 5 millones de ciudadanos, pese a la prohibición judicial.



-Otro escándalo sacude ahora a Estados Unidos,Jared Kushner, yerno y asesor de la Casa Blanca; e Ivanka Trump, hija del presidente, son investigados por usar cuentas de correo electrónico personal para labores oficiales.



-Un tribunal civil dictó libertad condicional para 22 de los estudiantes venezolanos que estaban encarcelados por participar en las manifestaciones antigubernamentales, sin embargo, 5 de ellos siguen privados de su libertad.