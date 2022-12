No hay que ser un matemático: Santos sobre aprobación de circunscripciones de paz

Durante su intervención en la entrega de viviendas gratuitas en Barranquilla, el presidente Juan Manuel Santos señaló que las víctimas tienen gran importancia en el acuerdo de paz y por eso estarán bien representadas en el Congreso.



El pronunciamiento del primer mandatario se da tras desatarse un fuerte debate sobre si el proyecto de ley, que crea estos espacios de participación para las víctimas, pasó o no por votaciones en el Congreso, pues a favor de la iniciativa votaron 50 senadores y 7 en contra. Sin embargo, para ser aprobada se requerían 51 votos a favor.



“Finalmente también se aprobó, porque no se requiere ser matemático para decir que de 99,50 es más que la mitad. Pero lo importante es que las víctimas van a estar representadas en el Congreso y eso es una parte importante”, dijo el presidente.



Por lo anterior, Santos manifestó que las curules de las víctimas del Congreso no son puestos para las Farc debido a que fueron ellas las que vivieron el flagelo de la guerra.



El mandatario ya había señalado que las reformas constitucionales se pasan por la mayoría y no por la mitad más uno.



Ahora se espera un pronunciamiento del Congreso frente a este punto en que el Centro Democrático ha sido el principal detractor, pues consideran que, según lo establece la ley, la mayoría absoluta la conforman 52 miembros.