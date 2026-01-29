"Zar fronterizo" de Trump promete "reinstaurar la ley y el orden" en Mineápolis

El "zar fronterizo" de Donald Trump se comprometió este jueves, 29 de enero, a "reinstaurar la ley y el orden" en Mineápolis, norte de Estados Unidos, sacudida desde principios de enero por la muerte a manos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses.

Ice en Minneapolis AFP

"La seguridad de la población es primordial", señaló Tom Homan en una rueda de prensa, en su primera intervención pública desde que fue enviado al estado de Minesota por el presidente estadounidense a comienzos de semana, para apaciguar las tensiones mientras prosigue su política antiinmigración.

Homan dijo que Trump quiere que la situación en Mineápolis "se arregle", pero reconoció que "ciertas mejoras" son necesarias para llevar a cabo las operaciones contra la inmigración.

"El presiente Trump y yo, junto con otras personas en el gobierno, hemos reconocido que se necesita realizar ciertas mejoras, y se harán. De eso se trata exactamente lo que estoy haciendo aquí", aseveró Homan.



ICE Foto: captura video

El emisario presidencial dijo que los agentes federales procuran actuar de manerta profesional, pero advirtió que aquellos que no lo hagan serán sancionados. "Tenemos protocolos de conducta", afirmó.

Estados Unidos se ha visto conmocionado por las muertes de Renee Good y de Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses de 37 años, en medio de las protestas en contra de las redadas antiinmigración.

Good, madre de tres hijos, murió baleada dentro de su automóvil el 7 de enero, y Pretti, un enfermero, falleció el 24 de enero también a tiros.