"No he traicionado a nadie": Agmeth Escaf sobre acusación de ser el "nuevo manguito"

Una nueva pelea dentro del Pacto Histórico se destapó este martes, cuando la representante Mafe Carrascal arremetió en su cuenta de Twitter contra Agmeth Escaf , elegido nuevo presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Carrascal tildó a su compañero de ser el “nuevo manguito” por, supuestamente, hacer “acuerdos por debajo de mesa”.

Según explicó Escaf en Mañanas Blu, esta rencilla está desde que ambos se postularon para la presidencia de esa Comisión, pues la campaña "no fue democrática", que es el mismo argumento que sostiene Carrascal.

"Yo no he traicionado a nadie. La presidencia está en la Colombia Humana, en el Pacto Histórico, se cumplieron los acuerdos. Represento a mi partido, a mi Comisión y a mi presidente ", mencionó Agmeth Escaf.

Les presento al nuevo manguito: @agmethescaf.



Pasó por encima de la @ColombiaHumana_ y @PactoCol para quedarse con la Presidencia de la Comisión Séptima, hizo acuerdos por debajo de mesa con Conservadores, Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático.



Ganó con los 12 votos. pic.twitter.com/GeH03qjQ1f — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) August 2, 2022

Contó que, supuestamente, en un principio se propuso sentarse a debatir en la Colombia Humana, para que, así, los militantes de ese partido votaran y eligieran de acuerdo con los acuerdos de la bancada, pero “ese ejercicio no se hizo” y “Mafe Carrascal hizo su campaña de manera distinta”, siendo los dos candidatos.

“En la Comisión, ya en la elección, yo gané y ella se molestó muchísimo”, añadió el también actor. Antes de la elección, recalcó, se tuvo que postular por redes sociales, pues no recibió respuesta del partido: “Luego, al entrar a la Comisión, Mafe me dice que ya habían tomado una decisión y tenían una respuesta, eso no me pareció bien”.