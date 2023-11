No hemos llegado a ningún acuerdo sobre aumento del precio del diésel: Fedetranscarga

El presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas, aseguró que no han llegado a ningún acuerdo con el Gobierno sobre la subida del precio del diésel, que se daría el otro año. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, le respondió al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien en declaraciones dio a entender que están cerca de lograr un consenso con el sector.

“Llevamos solo dos mesas, donde se han mostrado los pro y los contras de subir el diésel. En ningún momento tenemos ningún acuerdo; tenemos que seguir estudiando, de parte de nosotros, el por qué no puede subir el combustible y, por parte del Gobierno, su sustento para subirlo, pero en ningún momento hemos hecho acuerdos”, señaló Cárdenas.

En ese sentido, recalcó que, hasta el momento, “como transportadores y el sector en general” no han acordado nada y, piden “que no suba un peso el Acpm ”.

Sobre las declaraciones del ministro Bonilla, dijo que lo que realmente han venido haciendo es “un muro de contención” ante las varias causas que se están presentando, como la inflación, intereses y la bajada de exportaciones e importaciones. Por eso, insistió, una subida en estos momentos "sumaría a la crisis" de la economía del país.

Publicidad

“La interpretación que le da el ministro es que, prácticamente, está diciendo que todo el sector transporte está de acuerdo con que suba el diésel. Nosotros lo que hemos hecho es, y como lo he repetido en varias ocasiones, un muro de contención ante la inflación del país en estos momentos, cuando la construcción va decayendo, cuando los intereses de los bancos son altos, cuando las importaciones y exportaciones han bajado, no es el momento de subir el diésel porque esto le sumaría otra crisis más, no solo al transporte, sino a la economía de los colombianos”, subrayó Cárdenas.

Finalmente, también se refirió al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Según explicó, “realmente el déficit viene desde el 2016” y, ahora, es “simplemente el acumulado”.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: