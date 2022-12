No me arrepiento de nombrar a Grosso como interventor: exsuperintendente Morales

El 27 de mayo de 2013 Guillermo Grosso fue nombrado como agente interventor de Saludcoop, eposterior presidente de Afidro y hoy nombrado presidente del Gremio de las EPS, Gustavo Morales.Morales es un personaje de mucho reconocimiento en el sector de la salud. En lo público y en lo privado siempre ha sido visiblees decir, a casi todas las aseguradoras que operan en Colombia, con una excepción importante: Sanitas.Fue también quien, en mayo de 2013, decidió nombrar a Guillermo Grosso como segundo agente interventor de Saludcoop,la de intervenir y liquidar a la EPS más grande del país como consecuencia de los escándalos de corrupción de Carlos Gustavo Palacino, su presidente.Luego de esa intervención, la historia se ha repetido cíclicamente.que tenía autorizada una capacidad máxima de 2’800.000 afiliados. De hecho, como lo reveló Blu Radio, ese límite en la capacidad de atención fue autorizado por la hoy capturada exsuperintendente de Supervisión Institucional Eva Carrascal,Luego, Cafesalud quebró al no resistir el efecto dominó tras la oleada de pacientes que recibió sin poder garantizar la atención. Tuvo que ser vendida, por lo menos su activo intangible, es decir, el dinero que recibía por cada uno de sus afiliadoscompró la operación de Cafesalud por más de 1,2 billones de pesos en un acuerdo de pago por cuotas.Pero casi dos años después,La Fiscalía General capturó a Carrascal Cantillo por haber utilizado información privilegiada en beneficio de su alto cargo en la Superintendencia para cobrar supuestas coimas a EPS e IPS,

a cambio de evitar sanciones millonarias por fallas en la prestación del servicio.

Los delitos que se le acusan son concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada, asesoramiento y otras actuaciones ilegales, y falsedad en documento privado.Aunque Grosso fue capturado también,Sobre su captura,“A mediados del 2013, yo nombré al doctor Grosso como interventor de Saludcoop porque venía presidido de buen prestigio en el sector salud. Era el segundo abordo del doctor Gilberto Quinche en Positiva.explica Morales y agrega que “el nombramiento de Grosso lo hice yo en plena consulta y con el visto bueno del señor ministro Alejandro Gaviria.y entiendo que también después de su paso por esa EPS, cuando yo ya estaba alejado de todos esos asuntos”, dijo en la entrevista.Sin embargo,La Contraloría de Edgardo Maya argumentó que había encontrado que Grosso usó esos recursos para asuntos administrativos, de gastos operacionales de la EPS, y no en el aseguramiento en salud, su fin original.Morales explica también que nunca se dio cuenta de ningún problema mientras que Grosso era el interventor.agrega.En el momento del nombramiento de Grosso, la contralora general era Sandra Morelli, quien había asumido el cargo en 2010. Morales asegura que Morelli lo presionó indebidamente.“No es cierto que Sandra Morelli haya criticado el nombramiento de Guillermo Grosso como interventor, por el contrario, Morelli celebró ese nombramiento porque implicaba el retiro de Mauricio Castro. Ella me presionó a mí para que pidiera la renuncia de Castro.No por Grosso, sino porque después vine a saber que la doctora Morelli tenía una agenda corrupta detrás de esas presiones”, puntualiza.Finalmente, Morales afirma que no se arrepiente de haber nombrado a Grosso como interventor, pues así logró “entre 2012 y 2014, mantener la prestación del servicio, y tomar medidas en beneficio de los pacientes”,“Los errores consistentes en liquidar Saludcoop, pasar todos los afiliados a Cafesalud, y crear Medimás, se cometieron muchísimo después de mi salida”, dice.Tras la intervención de Saludcoop,El fiscal general habló de congresistas involucrados en la investigación,No obstante,la hoja de vida de Eva Carrascal para que fuese nombrada como superintendente de Salud cuando el suspendido superintendente Norman Julio Muñoz decidió renunciar definitivamente a su cargo.