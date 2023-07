“No me imaginaba la responsabilidad, pero siento que soy capaz”: Nórida Rodríguez, gerente de RTVC

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, la gerente de RTVC, Nórida Rodríguez, habló de los principales retos que tendrá al mando de uno de los medios públicos más importantes de Colombia.

De acuerdo con Nórida Rodríguez, cuando llegó a RTVC nunca imaginó que la responsabilidad sería tan grande; sin embargo, aclaró que espera cumplir todas las expectativas.

“Cuando acepté no me imaginaba que la responsabilidad era tan enorme, pero ahora que estoy aquí siento que soy capaz. Estoy rodeada de un gran equipo y espero cumplir las expectativas del presidente para los medios públicos”, aclaró la gerente de RTVC.

Sobre Gustavo Bolívar:

El pasado jueves, 20 de julio, Día de la Independencia, en la transmisión de RTVC se pudo observar al exsenador Gustavo Bolívar, quien se espera que aspire a la Alcaldía de Bogotá, comentando el desfile, lo que provocó malestar en algunos espectadores.

“La invitación editorial de invitar a Gustavo Bolívar no tiene nada que ver con RTVC. El canal institucional tiene un contrato con la presidencia de la República que nos obliga a enlazarnos a las transmisiones que ellos hacen. El del Día de la Independencia fue un claro ejemplo, pues nos unimos a esa transmisión”, explicó Nórida Rodríguez

Asimismo, la gerente de RTVC explicó el contrato que la entidad tienen con Presidencia, lo que los obliga a pasar algunas transmisiones de presidencia.

“Esa decisión se tomó desde Presidencia, no sé de quién la tomó. Sin embargo, sería bueno que respondieran de allá. Por otra parte, como gerente de RTVC, asumo las observaciones y quiero aclarar que nosotros estamos empeñados a guardar un equilibrio e independencia. En su momento los candidatos tendrán todos los espacios que deseen para explicar sus propuestas”, señaló Nórida Rodríguez

Sobre Hollman Morris

Por otra parte, Nórida Rodríguez se refirió sobre Hollman Morris y por qué todavía no se ha posicionado en RTVC.

“Yo no puedo responder que día llegará el nombramiento de Hollman Morris en RTVC. Nosotros lo estamos esperando hace varias semanas y su nombramiento está listo, solamente hace falta que venga. Yo no tomo ninguna decisión sobre él, el nombramiento es un deseo del presidente, lo anuncio directamente el ministro Lizcano. Él se ha tardado en venir a posicionarse, sin embargo, eso no me corresponde a mí”, aseveró Nórida Rodríguez.

A su vez, la gerente de RTVC aclaró que el documental Operación Esperanza, que contará la historia de los hermanos Mucutuy que se perdieron el Guaviare, todavía no es una realidad.

“El documental sobre la operación en el Guaviare no es un hecho concreto, sí hubo conversaciones, pero simplemente se habló de producir un documental, pero no hemos hecho una comunicación formal porque no hay nada concreto”, manifestó la gerente de RTVC.

Escuche la entrevista completa: