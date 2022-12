No me pueden culpar por hundimiento de proyecto anticorrupción: Jairo Cristo

El representante a la Cámara Jairo Cristo, quien fue designado como conciliador en el proyecto anticorrupción, aseguró que no lo pueden culpar por el hundimiento de la iniciativa en el Congreso de la República.

Cristo añadió que recibió la notificación en su correo electrónico a las 3:43 de la tarde del miércoles e inmediatamente se dio cuenta que no le habían adjuntado el expediente, por lo que le escribió a la secretaría de la cámara para que se lo hicieran llegar.

“La pita no se debe reventar por lo más débil. A mí el país no puede responsabilizarme por el hundimiento del proyecto”, enfatizó.

Añadió que no sabía que el senador Germán Varón era el conciliador del Senado y que por eso decidió hacer la consulta a Ernesto Macías. Además, manifestó que solo hasta las 5:00 de la tarde, 10 minutos después del levantamiento de la Plenaria de la Cámara, Varón le escribió a través de WhatsApp.

“Así como hubo un falso conciliador, yo también tengo que hacerlo mediante un oficio y por eso le oficio a la secretaría del Senado para que sea él quien me diga quién es el conciliador del Senado. Aquí esto debe ser oficial”, puntualizó.

