“No me puedo pasar viajando al exterior”: Francia Márquez explica ausencia en viajes internacionales

Al término del diálogo regional de la ciudad de Popayán, Cauca, la vicepresidenta Francia Márquez se refirió a la polémica que se ha generado en redes sociales por su ausencia en distintos viajes internacionales recientes en los que sí ha estado la primera dama, Verónica Alcocer.

“He estado haciendo mi trabajo desde las regiones, he estado en los diálogos con mujeres en las regiones y a veces eso no se ve; he estado haciendo a mi trabajo y pues yo no me puedo pasar solo viajando al exterior, yo tengo que ir a los territorios”, señaló la vicepresidenta.

Precisamente, este tema ha generado polémica porque se ha cuestionado desde distintos sectores por qué la primera dama es quien asiste a eventos como el funeral de la reina Isabel II, a reuniones en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y, ahora, al funeral de Estado del exprimer ministro de Japón Shinzo Abe.

El presidente Gustavo Petro ha respondido a la polémica citando un concepto de Función Pública que señala que la primera dama puede cumplir aquellas “actividades que normalmente le corresponde en su calidad de cónyuge del presidente de la República, como son las de colaborar con él en el desempeño de tareas protocolarias”.

