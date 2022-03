"No me siento la mujer más poderosa": María Paula Correa, jefa de Gabinete de Iván Duque

María Paula Correa, jefa de Gabinete de la Presidencia de Iván Duque , habló sobre los señalamientos que se le hacen de tener un gran poder en la Casa de Nariño, sus supuestas tensiones con la vicepresidente canciller Marta Lucía Ramírez y sus planes cuando culmine la actual administración.

"No sé si seré la mujer más poderosa, pero le puedo decir que soy la mujer que tiene el WhatsApp más reventado de todo el Gobierno, seguramente la que menos horas al día duerme y si el poder es como siempre lo he descrito, si es hacer que las cosas pasen rápidamente, pues será poder, pero no me siento la mujer más poderosa, creo que Colombia tiene muchas mujeres poderosas, tiene por primera vez una vicepresidenta, una procuradora, unas ministras como la de Cultura, la más joven que ha ocupado ese cargo, una gobernadora del Atlántico también que es ejemplo. No me siento que sea la mujer ma´s poderosa y si eso es el poder ,pues bienvenido para que las cosas en el país pasen", dijo la funcionaria.

De acuerdo con Correa, no ha sentido presiones por temas de género en su paso por la Casa de Nariño. "No he sentido que por ser mujer haya tenido un rechazo en la toma de decisiones o en ninguna de als actividades que desarrollo", sostuvo.

La jefa de Gabinete negó que tenga roces con la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez , como se ha especulado en algunos círculos.

"Eso son chismes de pasillo, como en todos los equipos habrá uno con el que es más amigo o menos amigo, con el que tiene más química o más empatía, pero realmente yo con todo el Gabinete tengo una relación supremamente cordial, con unos seremos amigos que con otros. Eso son chismes", declaró Correa.

De acuerdo con la funcionaria, tampoco es cierto que se haya arrebatado funciones a la Cancillería.

"Jamás se han quitado funciones de la Cancillería. ¿Qué fue lo que se comentó de un decreto? La Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República durante el Gobierno Duque ha tenido la del departamento administrativo de la Presidencia unos cuatro o cinco cambios en la estructura. La Consjería de Derechos Humanos que además fue creada por ley, tenía unas funciones internacionales que no se estaban llevando a cabo y se quería que el tema se enfocara más en el país", indicó.

"Lo que se hizo fue, en unas de las reestructuraciones, reacomodar esas funciones en diferentes áreas debajo de la jefatura de Gabinete, pero jamás se crearon nuevas funciones ni se quitaron de la Cancillería; simplemente se reacomodaron de esa manera, porque en el Estado no se pueden eliminar funciones. Simplemente fue una reacomodación, como pasó también con la fusión de varias consejerías. las funciones no se eliminan, porque no se pued epor ley. Se reacomodan dentro de las dependencias que quedan en la estructura dela Presidencia", complementó.

Según Correa, no sabe qué será de su vida profesional cuando termine su paso por la Presidencia, pero lo que sí planea es reencontrarse con su familia y "bajar las revoluciones".

"No tengo un plan, no he tenido tiempo para pensarlo. Lo que sí sé es que uno necesita un tiempo para bajar las revoluciones, de pensar que quiere hacer, de volver a conectar con sus amigos ,con el ejercicio, con esas actividades que uno tenía antes y que ahora son imposibles", sostuvo.