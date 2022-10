No participé en ninguna clase de complot: abogada de exjefe camionero que se fugó

Utilizando un falso fiscal, que se identificó como José Edilberto Parada Barbosa, el líder camionero Pedro Aguilar, investigado por el ‘cartel de la chatarrización’, recobró la libertad de la cárcel La Modelo.

Aguilar fue detenido en diciembre de 2017 porque se habría apropiado ilegalmente de una millonaria suma de dinero por la supuesta chatarrización de 12.500 camiones que nunca fueron destruidos.

Diana Zárate, abogada de Aguilar, negó en Mañanas BLU que ella sea cómplice del montaje del falso fiscal que hoy tiene a la justicia colombiana bajo la lupa.

“Yo he trabajado durante 10 años el ejercicio del derecho de una manera correcta. Mi hoja de vida es un libro abierto. Nunca me prestaría para cometer un ilícito porque yo trabajo en defensa de la justicia. No he participado de ningún complot”, aseguró.

Aseguró que “por nada del mundo” sabía que el fiscal del caso era falso y hacía parte de un entramado para burlar a la justicia.

Dijo, además, que esta es su primera actuación dentro del proceso del líder camionero.

“A mi me buscaron para el 19 de marzo (de 2018) para ser la abogada del caso. Esto se habló el 20 de marzo y un día después solicité la audiencia”, explicó.

Zárate manifestó que este jueves en horas de la noche se enteró que se trataba de un falso fiscal.

“Anoche (jueves) yo voy llegando a mi casa con mi hijo y me llaman de la Revista Semana. Pensé que eme estaban llamando para otra audiencia que tenía hoy viernes (…) Les dije que no había visto noticias y que no sabía del tema (fuga de Aguilar). Ellos son los que me enteran”, agregó.



Precisó que no tiene conocimiento y no puede asegurar quiénes son los cómplices que estarían detrás del fiscal falso y de la fuga del líder camionero.

“Lo que puedo asegurar es que yo, Diana Zárate, no he participado en ninguna clase de complot (…) No sé si Aguilar planeó su fuga. Considero la posibilidad, desde mi perspectiva profesional, que hoy mismo voy a pasar mi carta de renuncia por estos hechos. Me siento perseguida desde anoche, no he podido dormir ante toda esta situación”, dijo la abogada.

Precisó que ella no firmó la solicitud para que este fiscal estuviera en la audiencia de Aguilar, pues, según dijo, es competencia del Centro de Servicios.

Finalmente, aseveró que ya le pagaron por sus servicios y, aunque no quiso precisar la cifra que ganó por el caso, puntualizó que “no se ganó una millonada”.