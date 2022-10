No participo en política ni hago algún tipo de proselitismo: Claudia Ortiz

El pasado 13 de marzo la Procuraduría conoció que Claudia Ortiz estaría participando en política, supuestamente respaldando a un precandidato del Centro Democrático a la Gobernación de Boyacá; se trata de Guillermo Sánchez, quien aspira a ese cargo por el Centro Democrático.

Le puede interesar: Permanencia de Claudia Ortiz en ADR rompería equilibrio electoral: Procuraduría

Publicidad

Al despacho de la Procuraduría, puntualmente a la Oficina de Registro y Control, llegaron fotografías en las que se ve a Claudia Ortiz, directora de la Agencia Nacional de Desarrollo, y al candidato, más conocido como ‘El Mono’ Sánchez, en un evento en Sativanorte, en Boyacá.

En diálogo con Mañanas BLU, Ortiz aseguró que “nunca” ha querido ni ha intentado participar en política “y desde el servicio público aún menos”.

“No participo en política ni hago algún tipo de proselitismo. Nunca presiono a ciudadanos en favor de un tercero, no uso recursos públicos para estos fines que me han querido involucrar”, sentenció.

Manifestó que desde su cargo su prioridad es la ciudadanía, los campesinos y el agro colombiano y que su presencia en la reunión obedece a una invitación de la alcaldesa de Sativanorte, Boyacá, en la cual participaron actores de la sociedad civil, líderes, productores y algunos alcaldes de otros municipios.

Publicidad

“Ante esta invitación, que yo de manera muy amable acepto, voy con otras entidades del orden nacional, como el Ica, el Sena y el Banco Agrario, a hacer una oferta institucional. Presento la misión de la Agencia y todo el alcance que esta tiene para el mejoramiento e impulso del campo colombiano”, explicó.

“Yo no oficiaba como gestora de esa reunión. Fui invitada, al igual que otras entidades (…) Yo proselitismo no hago y reconozco a Guillermo Sánchez como diputado de Boyacá, así como reconozco a otros diputados del departamento”, manifestó Ortiz, quien recalcó que es boyacense, pero no tiene idea de los fines políticos o aspiraciones del candidato.

Publicidad

La funcionaria insistió en que asistió a la cita, llevando a cabo la “oferta institucional” de la Agencia de Desarrollo Rural y no como gestora política de Sánchez o algún otro candidato.

“De Guillermo Sánchez solo sé que es diputado de Boyacá. No me enteré de ninguna candidatura. Esos son temas propios del partido y ene so no participo yo”, puntualizó.

Escuche la entrevista con Claudia Ortiz: