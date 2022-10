No permitiré daño a la Defensoría mientras me defiendo de burdo montaje: Otálora

Según explicó, la decisión la tomó para que la Defensoría no se vea afectada mientras él se concentra en defenderse de las acusaciones y trata de comprobar que se trata “de un burdo montaje”. (Vea además: Defensoría sería sancionada hasta con $2000 millones si existió acoso de Otálora ).



“Lamentablemente un artificial escándalo mediático puesto en marcha en mi contra en las últimas semanas a través de verdades a medias hábil y perversamente manipuladas pretenden empañar no solo mi nombre y mi trayectoria profesional sino que amenaza de manera grave con afectar el desempeño de la institución y aun cuando tengo la certeza de que personas inescrupulosas están engañando al país con información fragmentaria y distorsionada, no puedo permitir que mi legítimo derecho a defenderme afecte a la Defensoría del Pueblo mientras las autoridades competentes adelantan la investigación del caso, de este burdo montaje”, manifestó Otálora. (Lea también: Aunque ya renunció, Otálora seguirá dirigiendo la Defensoría más de un mes )



Además, lamentó que aunque durante los últimos años se empeñó “en la protección de los derechos fundamentales de los más vulnerables, deba resignarme hoy al sacrificio de derechos tan elementales y sagrados como el de mi intimidad, el debido proceso y la presunción de inocencia”.



En rueda de prensa, el saliente defensor del Pueblo dijo que su renuncia irrevocable busca salvaguardar a la entidad que dirigió.



Cabe recordar que aunque Jorge Armando Otálora renunció este jueves, solo hasta marzo sería aceptada su renuncia, pues es el momento en que inician sesiones en la Cámara de Representantes, donde será estudiada y eventualmente aprobada su decisión.



Esta es la carta de la renuncia del defensor del Pueblo:

Publicidad