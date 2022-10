No podemos dragar río Magdalena por vientos y alto oleaje: Cormagdalena

La entidad aseguró que en la Capitanía del Puerto de Barranquilla hay una restricción que impide dragar el río Magdalena debido al fenómeno climático que azota la región, el alto oleajes y los fuertes vientos.



Fuentes cercanas a Cormagdalena le confirmaron a BLU Radio que la entrada de buques se ve afectada principalmente por este motivo y no por el incumplimiento del contrato por parte de Navelena.



Incluso, el último reporte de la Dimar señala que "se recomienda extremar medidas de seguridad para el tránsito de embarcaciones menores en aguas no protegidas y las operaciones off shore".



Sin embargo, Cormagdalena reconoció que sí hay algunos puntos afectados por el bajo nivel fluvial, producto de los retrasos de las obras, pero destacó la capitalización por $6.000 millones que realizó Navelena en los últimos días para continuar con el dragado del río.