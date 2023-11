"No podríamos recomendarle a los cafeteros que siembren robusta": Fedecafé

La Federación Nacional de Cafeteros se está mostrando más abierta a la posibilidad del desarrollo del café robusta en Colombia, aunque fue clara en decir que no va a impulsar la siembra de este tipo de cultivo, debido a la falta de desarrollo de variedades específicas adaptadas al entorno colombiano o que garanticen un mínimo de productividad.

“Si yo no tengo una información de esas de un departamento técnico, no del impulso comercial, sino de un departamento técnico la Federación no podría recomendarle a los cafeteros, eso no quiere decir que la Federación impida el cultivo de robusta en Colombia. Si hoy un industrial que venga con capital privado quiere hacer un desarrollo de robusta en la altillanura colombiana estaremos ahí atentos a ver cómo le va”, dijo el gerente de la Federación de Cafeteros, Germán Bahamón

“Lo que no quiero que le pase a un caficultor es que siembre una robusta no sea lo suficientemente productivo y después no se lo quieran comprar y, el otro punto, es cómo protegemos nuestra marca cómo esa sombrilla que se llama Café de Colombia y que ha sido la marca de todos los colombianos”, agregó.

Minutos antes la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, le pidió a los cafeteros reunidos en el Congreso Nacional Cafetero que no cerraran la puerta a la siembra de la variedad de café robusta en algunas regiones del país para sustituir los cultivos ilícitos y las importaciones de café para consumo interno y, anunció que el Gobierno ya viene trabajando en alianzas con compañías que trabajan en esa dirección.

Desde la Federación aclararon que la siembra de café robusta no es ilegal y tampoco sería ilegal exportarlo, pero habría que analizar primero cómo establecer una estrategia comercial que permita a los consumidores y traders del mundo del café seguir identificando el sello de calidad del café colombiano y seguir reconociendo el precio adicional asociado a él.

Otro punto que resaltó Bahamón es que el desarrollo de café robusta viene asociado normalmente a grandes extensiones de tierra, inversiones de gran tamaño y recolección mecánica que requieren enormes inversiones. Hasta ahora ha sido poco exitoso en cultivos que requieren condiciones similares como el maíz.

A pesar de la diferencia en el tema de la robusta el Gobierno y la Federación coincidieron en la necesidad de fomentar la renovación de cafetales para llegar a unos 14 millones de sacos en el año 2025 y unos 16 millones en el año 2027.

