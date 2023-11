JEP ordena proteger 36 cementerios en el Magdalena Medio y el Eje Cafetero

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP ordenó medidas cautelares para 36 cementerios que están ubicados en el Magdalena Medio y el Eje Cafetero, donde se presume, puede haber cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, pero, además, la decisión se toma después de que los magistrados recolectaron información, según la cual en algunos de estos cementerios no hay garantías suficientes para avanzar en la búsqueda.

"La JEP recolectó evidencia que da cuenta de que en estos lugares no se cumplían los parámetros técnicos para custodiar los cuerpos de personas no identificadas, así como las identificadas y no reclamadas", señala la JEP.

Según la Unidad de Búsqueda de Personadas dadas por Desaparecidas, con corte al 15 de octubre, en el Eje Cafetero hay 3.642 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.

"Las medidas cautelares ordenadas por la JEP protegen puntos de interés forense y los cuerpos de las personas no identificadas que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto en esta región del país", explica la JEP sobre la decisión.

Publicidad

Durante esta diligencia la magistrada Reinere Jaramillo anunció la apertura de un incidente de medidas correccionales a la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y a un funcionario de la Gobernación por no asistir a la audiencia.

"El incumplimiento de las órdenes dictadas trae sanciones severas, por lo anterior hemos decidido abrir el incidente de medidas correctivas”, explicó la magistrada Jaramillo, dando cinco días a los funcionarios para ejercer el derecho de defensa.

Le puede interesar: