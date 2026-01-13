No pueden decir que negociación no ha sido efectiva: MinJusticia por diálogos con Pepes y Costeños

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, defendió con firmeza los diálogos de paz que el Gobierno nacional adelanta con bandas criminales Los Pepes y Los Costeños en Barranquilla, enviando un mensaje directo al alcalde Alejandro Char y al gobernador Eduardo Verano.

Según el alto funcionario, las autoridades locales no pueden descalificar la efectividad de estas negociaciones, ya que los resultados en materia de seguridad, aunque cuestionados recientemente, han sido producto de estos acercamientos.

"No pueden decir que negociación no ha sido efectiva. Ha sido efectiva gracias al Gobierno", afirmó el ministro, señalando que los mandatarios locales aprovecharon la baja en las cifras para sacar pecho en su momento, pero omitieron mencionar que esto se debía a la tregua entre las bandas.



El choque por la efectividad de la tregua

La controversia escaló tras la suspensión del traslado de cabecillas de alta peligrosidad, como alias ‘Castor’, Digno Palomino y el ‘Negro Ober’, a cárceles en Barranquilla.

Ante las críticas de Char y Verano, quienes calificaron la intención de traslado como una amenaza a la seguridad regional, Idárraga sostuvo que la reducción de homicidios y extorsiones reportada meses atrás fue mérito de la negociación impulsada por el Gobierno.



¿Por qué se suspendió el traslado?

Contrario a lo que se pensaba, la suspensión del traslado a las cárceles Modelo y El Bosque no se debió únicamente a la presión política local. El ministro reveló que la orden vino del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, tras un desacuerdo en la mesa de diálogo.



"Hubo un desacuerdo, porque las personas que se van a trasladar tendrían que trasladarse con fines concretos de paz, no simplemente llevándose pues a los amigos", indicó el ministro de Justicia.

Se conoció que el propio Digno Palomino habría manifestado desacuerdo con las condiciones del traslado, lo que llevó a frenar la decisión por ahora.

"Esa coordinación del traslado, operativamente hablando, no requiere, digamos, de las autoridades locales, pero sí es necesario e importante siempre que las autoridades locales sepan. El traslado se va a surtir, siempre y cuando, así lo autorice el señor Otty Patiño, el director de la oficina del comisionado de paz", aseveró.

Escuche la entrevista: