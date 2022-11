“No puedo permitir que se cuestionen nuestros valores”: rector U. de la Sabana

Según Velásquez, desde hace un poco más de 5 meses tuvo la noticia sobre unos certificados expedidos por los funcionarios investigados que eran inexactos y que “tenían unas calificaciones diferentes a la realidad” y que desde ese mismo momento lo puso en conocimiento de la Fiscalía e interpuso la denuncia penal respectiva.



La universidad “inició un proceso disciplinario y encontramos que varias hojas de vida que se habían presentado no tenían datos correctos y eran inexactos”, dijo.



Se encontró que los funcionarios habían “utilizado la firma del representante legal escaneada”, por lo que se inició un proceso disciplinario y fueron inmediatamente desvinculados, siempre “garantizando la presunción de inocencia”.



Dos de los tres funcionarios implicados están en el rango ejecutivo, “encargados de los procesos licitatorios y una persona encargado de la unidad de consultoría”. Lea también ( Por un documento falso, Fiscalía se declara víctima de la U. de la Sabana )



Ahora el proceso, en lo penal, se encuentra en etapa sumarial y sobre “el contrato se hizo una terminación de mutuo acuerdo. Ya la Universidad de la Sabana no va a adelantar el proceso de cargos en la Fiscalía, la universidad entiende que se ha cometido una conducta reprochable de algunos funcionarios y debe asumir la responsabilidad”, aseguró el rector.



“La universidad no hizo trampa, fueron unos funcionarios que tuvieron unas actuaciones. Esto es muy delicado y no se puede minimizar (..) Incluso hemos identificado otros contratos más, unas hojas de vida que no tenían precisión”.



“Me pregunto por qué teniendo capacidad institucional interna y externa” se llevó a cabo esta irregularidad. “Hay que conocer la verdad hasta las últimas consecuencias. No puedo permitir que los principios y valores de la universidad queden involucrados por el caso”, finalzó.