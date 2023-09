“No queremos morir acá en medio de estas balas”: habitante de la zona rural de Rioblanco, Tolima

Son varias las familias que están bajo el asedio de los hostigamientos por parte de las disidencias de las Farc a miembros del Ejército Nacional, acantonados en el sur tolimense. Ayer, las tropas del Ejército Nacional que forman parte del Comando Operativo de Estabilización y Consolidación en el sur del Tolima (COZEUS) se enfrentaron con las disidencias del frente Ismael Ruiz. Hasta el momento, no se registran personas heridas.

El coronel Mauricio Acuña, comandante del COZEUS, relató lo sucedido: "Se sostuvieron dichos combates desde la mañana hasta toda la tarde, donde estos bandidos se escondieron en las casas de civiles, utilizando a estas personas, incluyendo niños, como escudos humanos para disparar contra nuestros uniformados".

"Nos sentimos muy preocupados, porque la situación fue intensa. Mi esposa se levantó alarmada, ya que estábamos descansando cuando escuchamos los disparos. Pensamos que los enfrentamientos se estaban desarrollando en nuestras cercanías. Resultó que, efectivamente, ocurrieron cerca de nuestra casa, en la finca vecina. Rápidamente, dimos instrucciones a nuestros familiares para que se mantuvieran en silencio y a salvo, mientras se escuchaban los disparos. Es impresionante que las autoridades tomen medidas, ya que no queremos perder la vida aquí, en medio de este fuego cruzado. Nos preguntamos qué está pasando en nuestro país, qué está sucediendo con nuestro Presidente", relató Mario Ruiz, residente de la zona, en una entrevista con Blu Radio.

Desde el gobierno departamental, se está trabajando en la implementación del Plan Democracia, que comenzará en la primera semana de octubre. Esto se realiza en respuesta al anuncio del general Ospina sobre el refuerzo de 10 pelotones de soldados profesionales para los departamentos de Tolima y Huila, con la esperanza de que la mayoría quede en Tolima. Además, el general Castellanos de la Policía Nacional ha ofrecido un número significativo de efectivos para el departamento del Tolima. En conjunto, se desplegarán para las elecciones regionales de 2023. Así lo anunció Eyber Javier Triana, Secretario del Interior.

"Le hemos pedido al señor Ministro Velázquez que no solo ordene sino que permita a la fuerza pública cumplir su mandato constitucional de salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Reclamamos al gobierno nacional y al señor ministro esa seguridad que el departamento del Tolima ha venido experimentando, y que no podemos perder. No podemos retroceder en el tiempo. El Tolima no puede dar marcha atrás en temas de seguridad. Hemos hecho este llamado al señor Ministro de Velázquez de manera clara y enfática. En la plenaria de la Cámara, dejaremos constancia y reiteraremos nuestro llamado al señor Ministro para que el departamento del Tolima continúe disfrutando de seguridad y tranquilidad", expresó Alejandro Martínez, Representante a la Cámara.

Actualmente, se vive una tensa calma en el municipio de Rioblanco. Las autoridades militares están presentes en la zona rural, mientras que las autoridades de Policía se encuentran en el casco urbano. Además, las autoridades gubernamentales están llevando a cabo un consejo extraordinario de seguridad.

