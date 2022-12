No queremos que la justicia se vea atravesada por cuestiones médicas: pediatras

El doctor Nicolás Ramos, director de la Sociedad Colombiana de Pediatría, se refirió al comunicado emitido por esta organización y en el cual solicitaban una pena ejemplarizante a Rafael Uribe Noguera, presunto asesino y violador de la menor Yuliana Samboní.



“Simplemente estamos es haciendo un repudio a tanto crimen en este país, un llamado a los colegas a que hagamos un trabajo ético y mejoremos día a día, somos corresponsables de los derechos de los niños, queremos llamar la atención no solo a la Clínica Navarra, sino a todos sobre casos que sospechemos problemas de vulneración de derechos”, dijo Ramos.



“Buscamos que nuestro trabajo sea tan honesto que no queremos que la justicia se vea atravesada por cuestiones médicas”, añadió.



Este es el comunicado emitido:



Los médicos pediatras de la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), expresamos nuestro repudio y rechazo a los crímenes que se cometen contra los niños, las niñas y los adolescentes del país. En este caso nos referimos al hecho del que fue víctima Yuliana Samboní, de 7 años de edad, el día domingo 4 de diciembre de 2016 y del que se considera como presunto responsable a Rafael Uribe Noguera.



Invitamos a todos los trabajadores de la salud a ser corresponsables en la garantía de los derechos de nuestra niñez y adolescencia, contribuyendo a la atención integral de aquellos que han sido víctimas de vulneración en su integridad física o emocional; de la protección y de la salud, como de cualquier otro derecho. Así mismo, los llamamos a notificar en todos estos casos a las autoridades en cumplimiento de los derechos prevalentes que les confiere la Constitución Política de Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia, el Código Penal y la Ley 1438 de 2011, entre otros mandatos legales.



Exhortamos a los colegas médicos a actuar éticamente frente a casos de este tipo, para evitar hospitalizaciones innecesarias de los victimarios con el objeto de protegerlos de las autoridades, así como impedir el prolongamiento injustificado de las internaciones que puedan interferir con las actuaciones de la justicia.



Exigimos a las autoridades judiciales adoptar las medidas necesarias para evitar que este caso y todos los que representan vulneración de los derechos de los niños queden en la impunidad o que los culpables no tengan una sanción ejemplarizante. Recordamos en este momento que las personas que cometen delitos contra los menores de edad no son susceptibles de obtener beneficios durante el proceso penal, el establecimiento de la sanción o el cumplimiento de la pena. De igual forma, solicitamos verdad, justicia y reparación para la familia de la niña Yuliana Samboní y de las demás víctimas, más allá de la indemnización económica.



Animamos a la sociedad civil a asumir su papel de corresponsabilidad en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de la vida, de la protección, de la salud, del mejor estado de supervivencia y del desarrollo, así como el deber ser ser escuchados y tomados seriamente.



Se requieren políticas públicas y un trabajo mancomunado entre el Estado, la comunidad Institucional de educación, la salud, la ciudadanía en general y las familias, para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia en el país y nuestra ciudad.



#Delutopornuestrosniños #todossomosYuliana #yosoyYuliana #niunamenos #niunamás #nomásimpunidad