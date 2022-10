No se harán fosas comunes en Mocoa: Medicina Legal

Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal aseguró que gracias a la labor titánica del cuerpo forense se han identificado 55 cuerpos y han podido ser entregados 46.



"A este momento se han realizado 174 necropsias. De las 174 necropsias tenemos identificados fehacientemente 55 cuerpos y se han entregado 46 cuerpos. El instituto tiene la necesidad de identificar plenamente los cuerpos y por eso le pido a la ciudadanía de Mocoa que entienda la labor del instituto" añadió.



Por otra parte, Valdés añadió que no se realizarán fosas comunes con los cuerpos que no sean identificados, sino por el contrario, estos estarán bajo una estricta cadena de custodia y serán marcados con manillas metálicas para, finalmente, ser inhumados.



"Aquellos cuerpos que no sean identificados, o ya identificados no encontremos a las familias, estos cuerpos se marcan con cintas con alrededor del cuerpo de acero, de tal manera que una vez marcado, sellado y con todos los requisitos de la cadena de custodia, estos cuerpos van a ser inhumados. No hay ningún temor, nunca se van a generar fosas comunes" aseguró.



Finalmente, el funcionario agregó que las personas que deseen mayor información pueden acercarse al cementerio de Mocoa, mientras se reestablece el servicio de energía eléctrica en la sede del instituto.