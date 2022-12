“No se roben el sueldo”: video muestra el agarrón de Claudia López con uribistas

Un fuerte enfrentamiento protagonizó la senadora de la Alianza Verde Claudia López con varios congresistas del Centro Democrático. La discusión se escuchó por los pasillos del Senado pues, por segunda vez, fue aplazada la discusión del proyecto de ley que reglamenta la comisión de aforados, por falta de quórum, que según la senadora de los verdes fue por culpa del uribismo.

Publicidad

“No los eligieron para estar en el salón social, los eligieron para deliberar. No se roben el sueldo, si van a hacer resistencia civil en la calle no les roben a los colombianos, devuelvan la plata, hoy cada uno se embolsilló $2 millones 600.000 por no trabajar”, manifestó Claudia López.

Al instante, la representante María Fernanda Cabal, le respondió: “devuelva usted por las ausencias suyas”.

Publicidad

Entre tanto, el representante uribista Samuel Hoyos dijo: “hay gente que solo se luce haciendo show y no trabajando por el país”.

Publicidad

Finalmente, la congresista Claudia López entre los gritos manifestó:

"Los senadores de la Comisión Primera, tanto de la Unidad Nacional como del Centro Democrático, están robando a los colombianos, facturan sin trabajar. Solamente cuatro senadores estuvimos en el recinto de 19 y ese chistesito cuesta 80 millones de pesos (...) Es una vagabundería”.