A propósito del editorial del diario estadounidense The Washington Post, donde habla del supuesto plan del presidente Gustavo Petro para descriminalizar la cocaína en Colombia, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, respondió con contundencia y dijo desde el Congreso de la República que el gobierno no está pensando en legalizar la coca.

“No, claramente no. No se va a legalizar la cocaína. Si ha habido alguna información que se haya podido entender en ese sentido, hay que aclararlo, no se va a legalizar la cocaína en este gobierno”, puntualizó.

Sobre el cambio de la política de lucha contra las drogas, Osuna indicó que ahora la estrategia será contra las mafias, con un enfoque de salud pública para los consumidores y supervivencia económica para los campesinos productores.

“Se va a intentar centrar la persecución, el aparato de Policía y de jueces del Estado en las estructuras de narcotráfico, de mafias, de lavado de activos y se va a enfocar hacia la salud pública y la supervivencia económica para los consumidores y para los campesinos cultivadores”, agregó.

Osuna también manifestó que se puede regular el cultivo de hoja de coca o cannabis para algunos usos, con una regulación estricta y, sobre todo, pensar en que la sustitución de esos cultivos tiene que hacerse dándoles a los campesinos una salida, a través de una política en la que está trabajando el gobierno.

